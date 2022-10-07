UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları oynandı.
Türkiye'ye UEFA ülke puanında müjde! 1 sıralama daha yükseldik
Avrupa'da 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanları sıralaması değişti. Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Başakşehir'in beraberliği sonrası Türkiye, 1 basamak daha yükselme başarısı gösterdi. İşte UEFA ülkeler puanı sıralamasında son durum...
Türkiye'yi bu organizasyonlarda Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor temsil etti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Monaco'ya 3-1 mağlup oldu.