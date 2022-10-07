Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
Avrupa'da 1 sıralama daha yükseldik!
KANDİL SİMİDİ EVDE NASIL YAPILIR? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi malzemeleri...
Kıyır kıyır susamlı kandil simidi nasıl yapılır?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor | CANLI Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor | CANLI 11:02
Jesus G.Saray'ın gözdesini istiyor! Ocak ayında... Jesus G.Saray'ın gözdesini istiyor! Ocak ayında... 11:02
Kadıköy'de Arda Güler şov! Kadıköy'de Arda Güler şov! 10:35
Ismael kararını verdi! İlk 11'de değişiklik... Ismael kararını verdi! İlk 11'de değişiklik... 10:24
Süper Lig devinden Halil Akbunar operasyonu! Süper Lig devinden Halil Akbunar operasyonu! 09:48
"Maçın en iyisi Emre Mor'du!" "Maçın en iyisi Emre Mor'du!" 09:47
Daha Eski
Dünya basınından Jorge Jesus'a övgü! Dünya basınından Jorge Jesus'a övgü! 09:18
"Kırmızı kart doğru hakem yanlış!" "Kırmızı kart doğru hakem yanlış!" 09:12
Flaş sözler! "Önünde saygıyla eğiliyorum" Flaş sözler! "Önünde saygıyla eğiliyorum" 09:01
Yine yeniden Ronaldo sesleri! "Neden olmasın!" Yine yeniden Ronaldo sesleri! "Neden olmasın!" 01:28
G.Saray'da gündem 'yerli krizi' İşte Okan Buruk'un kafasındaki 3 formül G.Saray'da gündem 'yerli krizi' İşte Okan Buruk'un kafasındaki 3 formül 01:05
Olay Icardi - Wanda Nara iddiası! Olay Icardi - Wanda Nara iddiası! 01:05
SON DAKİKA