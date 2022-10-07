Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Osasuna sahasında Valencia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Osasuna - Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Valencia maçı 7 Ekim Cuma saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

OSASUNA - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Herrera; Vidal, U Garcia, Sanchez, Cruz; Ezzalzouli, Brasanac, Torro, Moncayola, Gomez; Kike Garcia

Valencia

Mamardashvili; Correia, Paulista, Diakhaby, Gaya; Almeida, Guillamon, Moriba; Kluivert, Cavani, Lino