Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen Burak Yılmaz, kariyerine Fortuna Sittard'da devam ediyor.
Burak Yılmaz'dan flaş itiraflar: O maç sonunda hüngür hüngür ağladım
Kariyerini Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da sürdüren Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, Hollanda basınına konuşurken; o maç sonunda hüngür hüngür ağladığını söyledi. İşte o açıklamalar...
37 yaşındaki golcü, Hollanda basınına bir röportaj verdi ve dikkati çeken ifadelere imza attı.
Röportajda yakın zamanda Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'ni ailesiyle birlikte ziyaret ettiği hatırlatılan futbolcunun, ülkedeki kültüre uyum sağlamaya başladığı hatırlatıldı.