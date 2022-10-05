Erik ten Hag'tan Cristiano Ronaldo açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, takımdan ayrılacağı konuşulan Ronaldo hakkında konuştu. Hag, "Ronaldo'yu mutsuz görmüyorum. Antrenmanlarda iyi çalışıyor ve keyif alıyor" ifadelerini kullandı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 05.10.2022- 18:13
Hollandalı menajer, yıldız futbolcunun Manchester City maçında oynamamasının Ocak ayı için çıkan ayrılık haberleriyle alakası olmadığını söyledi ve "Ronaldo'yu mutsuz görmüyorum. Antrenmanlarda iyi çalışıyor ve keyif alıyor" ifadelerini kullandı.
52 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Beni yanlış anlamayın, Cristiano, pazar günkü maçta oynamadığı için mutsuz ama asıl soru antrenmanlardaki ruh hali. Tabii ki oynamak istiyor ve oynamadığı zaman sinirleniyor" diye konuştu.
Erik ten Hag, Ronaldo için son olarak, "Eğer Manchester United'da kenarda oturuyor ve bundan memnunsanız, o zaman burası sizin için doğru kulüp değildir. Cristiano gerçekten rekabetçi biri ve oynamadığı zaman mutsuz oluyor. Ama tekrar etmeliyim, iyi antrenman yapıyor, iyi bir ruh hali var, motive ve elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bizim de beklediğimiz bu" dedi.