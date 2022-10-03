Gonzalo Higuain, futbola veda etti
Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, düzenlediği basın toplantısında futbola veda ettiği açıkladı. 34 yaşındaki oyuncu kariyerinde; Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 03.10.2022- 20:10
Arjantinli golcü, yaptığı açıklamada sezonun bitmesinin ardından futbolu bırakacağını duyurdu.
34 yaşındaki oyuncu kariyerinde; Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.