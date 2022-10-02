Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Atalanta sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 8. haftada Atalanta ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Fiorentina maçı 2 Ekim Pazar günü saat 19.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ATALANTA - FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta

Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Malinovskyi; Hojlund

Fiorentina

Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikone, Kouame, Sottil