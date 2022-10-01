Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen ile Borussia Mönchengladbach Dortmund Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach karşılaşmasının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2022- 15:25