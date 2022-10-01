İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Sevilla sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Sevilla ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Atletico Madrid maçı 1 Ekim Cumartesi saat 19.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

SEVILLA - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla

Bounou; Acuna, Nianzou, Gudelj, Montiel; Fernando, Jordan; Torres, Isco, Gomez; Dolberg

Atletico Madrid

Oblak; Reinildo, Gimenez, Savic; Carrasco, Saul, Kondogbia, Koke, Llorente; Felix, Morata