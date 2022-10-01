Paris Saint Germain 2-1 Nice (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain ile Nice kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri Lionel Messi ve Kylian Mbappe kaydetti. Nice'in tek golü Gaetan Laborde'den geldi.
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Yayın Tarihi: 02.10.2022- 00:36
Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada frikikten Lionel Messi ve 83. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Nice'in tek golü 47. dakikada Gaetan Laborde'den geldi.
Teknik direktörü Christophe Galtier'in geçen sene çalıştırdığıı Nice'i deviren Paris Saint Germain, 9. haftada, 8. galibiyetini aldı. PSG sadece Monaco ile berabere kaldı.
Puanını 25 yapan Paris Saint Germain haftayı mutlu kapattı. Ligde 9 haftada sadece 2 kez kazanan, 2 kez de berabere kalan Nice, 8 puanla haftayı kapattı.