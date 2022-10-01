İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli, evinde Torino'yu konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1 ile Napoli oldu. Napoli'de Kim Min-Jae ve Eljif Elmas forma giyerken, Torino'da Emirhan İlkhan süre şansı bulamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli, sahasında Torino'yu konuk etti.



Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Napoli 3-1 kazandı.

Napoli'nin golleri, 6. ve 12. dakikalarda Andre-Frank Zambo Anguissa'dan ve 37. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi. Torino'nun tek golü ise 44. dakikada Antonio Sanabria'dan geldi.



Napoli'de forma giyen Fenerbahçeli eski futbolculardan Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırken, Eljif Elmas 80. dakikada oyuna dahil oldu. Torino'nun Beşiktaş'tan renklerine bağladığı Emirhan İlkhan ise maçı kulübede tamamladı.



Bu sonuçla beraber Napoli ligde üst üste 4. galibiyetini alıp namağlup serisini sürdürdü ve 20 puana ulaştı. Konuk ekip Torino ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Napoli deplasmanda Cremonese'ye konuk olurken, Torino evinde Empoli'yi ağırlayacak.