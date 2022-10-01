Inter 1-2 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET) Roma'dan müthiş geri dönüş! Zeki Çelik ve Hakan Çalhanoğlu...
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Inter sahasında Roma'yı konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Roma oldu. Konuk takım 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi kazanırken, Roma'nın gollerini Dybala ve Smalling kaydetti. Inter'in tek sayısı ise Dimarco'dan geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2022- 20:59 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022- 21:02
İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 8. haftada Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Dev mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Roma oldu.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 39'da Paulo Dybala ve 75'te Chris Smalling kaydetti. Inter'in tek sayısı ise 30'da Federico Dimarco'dan geldi.
Bu sonuçla Roma 16 puanla 4. sıraya çıktı. Inter ise 12 puanla 7. sırada kaldı.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu 72 dakika sahada kalırken, Roma'da ise Zeki Çelik 90 dakika görev aldı.