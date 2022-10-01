Inter 1-2 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET) Roma'dan müthiş geri dönüş! Zeki Çelik ve Hakan Çalhanoğlu...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Inter sahasında Roma'yı konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Roma oldu. Konuk takım 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi kazanırken, Roma'nın gollerini Dybala ve Smalling kaydetti. Inter'in tek sayısı ise Dimarco'dan geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2022- 20:59 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022- 21:02