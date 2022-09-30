İngiltere Championship'in 12. haftasında Hull City ile Luton Town kozlarını paylaşıyor.
Hull City ilk 11 hafta sonunda topladığı 11 puanla 21. sırada bulunuyor. 13 puanı bulunan Luton Town ise 11. sırada yer alıyor.
Hull City - Luton Town maçı TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.
HULL CITY - LUTON TOWN İLK 11'LER
Hull City: Baxter, Coyle, Greaves, Jones, Elder, Slater, Woods, Longman, Ozan, Pelkas, Estupinan
Luton Town: Horvath, Burke, Lockyer, Potts, Bree, Lansbury, Clark, Bell, Campbell, Adebayo, Morris