İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor.
11. hafta maçında Hull City sahasında Luton Town ile karşı karşıya geldi.
MKM Stadium'da oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Luton Town'a galibiyeti getiren goller lfie Jones (k.k.) ve Henri Lansbury'dan geldi.
Bu sonuça konuk takım puanını 16'ya çıkardı, Hull City ise 11 puanda kaldı.
Hull City'de Ozan Tufan 90 dakika süre alırken, Doğukan Sinik 71. dakikada oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'den kiralanan Pelkas da 59 dakika süre aldı.