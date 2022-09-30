Hull City 0-2 Luton Town (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Championship 11. hafta maçında Hull City evinde Luton Town ile kozlarını paylaştı. MKM Stadium'da oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Hull City üst üste 5. karşılaşmasını da kaybetmiş oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2022- 00:01