Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Eskişehirspor ile Muşspor karşı karşıya gelecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak olan Müsabaka futbolseverler tarafından merak ediliyor. A Spor canlı izle linki, canlı maç ekranı haberimizde yer alacak. Peki, Eskişehirspor - Muşspor canlı maç hangi kanalda? Saat kaçta?

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👉 Eskişehirspor - Muşspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Eskişehirspor ile Muşspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Eskişehirspor - Muşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESKİŞEHİRSPOR - MUŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eskişehirspor - Muşspor maçı 29 Eylül Perşembe günü saat 20:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.