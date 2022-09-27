UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'nda İrlanda, evinde Ermenistan'ı ağırladı. Ermenistan'ın son dakikalarda 9 kişi kaldığı mücadeleyi İrlanda 3-2'lik skorla kazandı.
İrlanda'nın gollerini John Egan, Micheal Obefemi ve son dakikada penaltıdan Robbie Brady kaydetti.
Ermenistan'ın gollerini ise Artak Dashyan ve Eduard Spertsyan kaydetti.
Bu sonuçla İrlanda, UEFA Uluslar Ligi B grubunu İskoçya ve Ukrayna'nın ardından 3. sırada bitirdi. Ermenistan ise 6 maçta 3 puan toplayarak Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü.