Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Dünya Kupası hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası fikstürü

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım başladı. Futbolseverler, 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala ülkeler bazında dünyanın en büyük organizasyonu olan turnuvayla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 2022 Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2022 Dünya Kupası ile ilgili tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2022- 13:30 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022- 13:30