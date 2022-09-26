UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken San Marino ile Estonya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 4-0'lık skorla Estonya oldu. Konuk takımın golleri, Anier(2), Teniste, Sappinen'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken San Marino ile Estonya karşı karşıya geldi.

İki takımın 3 puan için savaştığı maçta kazanan taraf 4-0 ile Estonya oldu.

Estonya'nın galibiyet sayıları, 38 ile 78'de Henri Anier, 56'da Taijo Teniste ve 66'da Rauno Sappinen'den geldi.

Bu sonuçla Estonya grubu 12 puanla ilk sırada tamamladı. San Marino ise grubu puansız kapattı.