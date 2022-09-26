UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile İtalya kozlarını paylaştı.
Zorlu maçta kazanan taraf 2-0 ile İtalya oldu.
İtalya'nın galibiyet sayılarını 27. dakikada Giacomo Raspadori ve 52. dakikada Federico Dimarco kaydetti.
Fenerbahçe'nin yıldız savunma oyuncusu Attila Szalai, mücadelede 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla İtalya grubu 11 puanla lider tamamlarken, Macaristan 10 puanla 2. sırada yer aldı.
İtalya böylelikle Uluslar Ligi'nde A gruplarını lider tamamlayan takımlarla final oynamaya hak kazandı.