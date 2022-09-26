Macaristan 0-2 İtalya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Attila Szalai'li Macaristan İtalya'ya kaybetti!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Macaristan ile İtalya karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-0 ile İtalya oldu. Konuk ekibin galibiyet sayıları, Raspadori ve Dimarco'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2022- 23:39