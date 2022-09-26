Erzincan'da Ümit Karan fırtınası!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan 24 Erzincanspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Karan'ın gelmesinin ardından sezona müthiş bir başlangıç yaptı. İşte Karan'ın istatistikleri...

24 Erzincanspor'da Ümit Karan fırtınası... Galatasaray ve Türk futbolunun efsane golcüsü Ümit Karan teknik direktörlük kariyerine de başarılı bir şekilde devam ediyor.



Erzincan zirvede

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24 Erzincanspor'da Ümit Karan yönetiminde sezona harika bir başlangıç yaptı. 5 haftası geride kalan ligde 4 galibiyet 1 beraberlik alan Erzincanspor topladığı 13 puanla zirveye yerleşti.

Tek beraberlik aldı

İlk hafta kendi sahasında Tarsus İdman Yurdu ile berabere kalan Ümit Karan'ın takımı daha sonra Bayburt, İnegölspor, Düzcespor ve Menemenspor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

24Erzincanspor bu hafta ise deplasmanda ligin 15. sırasında bulunan Isparta 32 Spor ile karşı karşıya gelecek.