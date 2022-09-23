METEOROLOJİ'DEN HAFTA SONUNA HARİTALI UYARI 🌤 Hafta sonu yağmur var mı? Cumartesi pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu raporunu haritalı olarak paylaştı. Plan yapan vatandaşlar arama motorlarında Cumartesi pazar yağmur var mı? sorusunun cevabını araştırırken 24 Eylül Cumartesi ve 25 Eylül Pazar günü hava durumunu haberimizde derledik.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, hafta sonu hava durumu raporu paylaşıldı. Günlerdir sıcaklığın düşük seviyelerde seyretmesinin ardından havaların yeniden mevsim normallerine dönüp dönmeyeceğini merak eden ve hafta sonu için plan yapan vatandaşlar için Hafta sonu yağmur var mı? Cumartesi pazar hava nasıl olacak? sorularının cevabını derledik. İşte detaylar...

hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu haritalı olarak resmi internet sitesinde paylaştı. Bütün hafta boyunca hafta sonunu bekleyen ve plan yapan vatandaşları üzecek hava Cumartesi günü kendisini gösterirken pazar gününün ise açık ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 8 derece kadar düşmesinin ardından yağışların sona ermesiyle pazar gününden itibaren sıcaklıklar yükselecek. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 24 Eylül Cumartesi ve 25 Eylül Pazar hava durumu...

HAFTA SONU HAVA YAĞMUR VAR MI?

Cuma günü yurt genelinde yağışlı başlayan hava hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi gününde de etkisini gösterecek. Cuma günü yağışlı olan yerlerin tamamı Cumartesi de yağmur alırken İstanbul'dan itibaren Marmara'nın doğusu, Cumartesi ve Pazar günleri yağışları üzerinden atmış olacak. Pazar günü ülke genelinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

24 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

25 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta boyu esen kış rüzgarları, hafta sonu yerini güneşe bırakırken sıcaklıklar da öevsim normallerine dönüş yapacak. Salı gününden itibaren 27 dereceyi bulması beklenen hava sıcaklığının Çarşamba günü ise yağışla birlikte yeniden düşüşe geçeceği öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU