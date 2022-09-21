İskoçya 3-0 Ukrayna (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya, sahasında ağırladığı Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran İskoçya, 70. dakikada John McGinn, 80. ve 87. dakikalarda Lyndon Dykes'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2022- 23:53