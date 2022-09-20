UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye 1. olursa ne olur? | A Milli Takımı grubu 2. bitirirse ne olur?

A Milli Futbol Takımı'mızın Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda elde ettiği başarılar, futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak karşılaşmalarla birlikte Türkiye'nin akıbeti merak edilirken arama motorlarında UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye 1. olursa ne olur? | A Milli Takımı grubu 2. bitirirse ne olur? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Liglere verilen Milli arayı birçok spor kulübü çalışarak değerlendirirken ülkelerin son durumu da futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında ilk sırada yer alıyor. A Milli Takımı'nın sıradaki ilk karşılaşmasının Lüksemburg ile olacağı bilinirken maç öncesi son durumumuz merak ediliyor. Hangi şartları sağlarsak gruptan çıkabiliriz? Uluslar Ligi'nde gruplar nasıl ve neye göre belirleniyor? Maçlar ülke puanlarını etkiliyor mu? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde...

ULUSLAR LİGİNİ LİDER TAMAMLARSAK NE OLUR?

Türkiye, Uluslar Ligi'nde C1 Grubu'nu lider bitirirse, diğer 3 grubun lideriyle play-off maçlarına çıkacak.

BERABERLİK YETİYOR!

Grupta oynadığı tüm maçları kazanan A Milli Takım'ımız, 2. sıradaki Lüksemburg ile arasında 5 puan var. Şayet Milliler, evinde konuk edeceği Lüksemburg ile berabere kalması durumunda grup liderliğini garantileyerek Uluslar B Ligi'ne yükselecek.

ULUSLAR LİGİ NE İŞE YARAR?

İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başladı ve şampiyon Haziran 2019'da belli oldu. Turnuva büyük oranda FIFA uluslararası maç takviminde yer alan dostluk maçlarının yerini almayı hedeflemiştir.

ULUSLAR LİGİ'NDE GRUPLAR NASIL ŞEKİLLENİYOR?

4 farklı lig şeklinde tasarlanan organizasyonda lig yükselme ve ligden düşme kuralları var. Buna göre, grup liderleri bir üst lige yükselecek. Son sıradakiler ise düşecek. Ancak düşme, sadece A ve B Ligi'ndeki takımlar için geçerli olacak. C Grubu'nda son sırada yer alan ekip ise D Grubu lideriyle play-out maçı oynuyor ve düşen/yükselen bu şekilde belirleniyor.

ULUSLAR LİGİ ÜLKE PUANINI ETKİLİYOR MU?

Eski sisteme göre hazırlık maçları ülke puanına etki ederdi fakat UEFA Uluslar Ligi'ne geçilmesi ile birlikte ülke puanı bu ligdeki mücadelelere göre belirlenmeye başladı. Uluslar Ligi'nde oynanan müsabakalarda 1 galibiyet 2, beraberlik ise 1 puana eşittir.