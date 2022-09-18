Real Sociedad - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Real Sociedad sahasında Espanyol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Sociedad - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Real Sociedad ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Getafe maçı 18 Eylül Pazar saat 19.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad

Remiro; Sola, Zubeldia, Pacheco, Munoz; Merino, Zubimendi, Turrientes; Mendez, Sorloth, Kubo

Espanyol

Fernandez; Gil, Gomez, Cabrera, Olivan; Exposito, Souza; Puado, Darder, Braithwaite; Joselu