PSV - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hollanda Ligi

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ederken PSV sahasında Feyenoord'u konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSV - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Feyenoord ile PSV karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Feyenoord - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FEYENOORD - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Feyenoord - PSV maçı 18 Eylül Pazar günü 15:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.