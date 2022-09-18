PSV - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hollanda Ligi
Hollanda Ligi'nde heyecan devam ederken PSV sahasında Feyenoord'u konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSV - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Feyenoord ile PSV karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Feyenoord - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FEYENOORD - PSVMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Feyenoord - PSV maçı 18 Eylül Pazar günü 15:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.