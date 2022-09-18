Monza - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Monza sahasında Juventus'u konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Monza - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 7. haftada Monza ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Juventus maçı 18 Eylül Pazar günü saat 16.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MONZA - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monza

Cragno; Marlon, Mari, Izzo; Birindelli, Rovella, Sensi, Pessina, Augusto; Mota, Caprari

Juventus

Perin; Danilo, Bremer, Bonucci, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic