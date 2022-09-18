Bundesliga'da Borussia Dortmund, Schalke 04'ü 1-0 mağlup ederken, kaptan Marco Reus'un sakatlığıyla sarsıldı. Yıldız futbolcunun, sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçırabileceği ifade edildi. Bu sakatlık sonrası Reus'un, şampiyona lanetinin yeniden devam etmesi olası. İşte detaylar...

Almanya'da Ruhr derbisinde Borussia Dortmund, Schalke 04'ü Moukoko'nun 79. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Ev sahibi ekip galibiyete sevinemedi. Dortmund'un kaptanı ve tecrübeli oyuncusu Marco Reus 32. dakikada bileğinden sakatlanarak sedyeyle oyun dışına götürüldü.

Reus oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamazken; tecrübeli ismin Dünya Kupası'nda oynayamayacağı ileri sürüldü. Almanya Teknik Direktörü Hansi Flick'in vazgeçemediği isimlerden Reus, Almanya'nın Macaristan ile İngiltere ile yapacağı karşılaşmaların kadrosuna da çağrılmıştı.

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası ise 20 Kasım'da başlayacak. Almanya, gruplarda Japonya, İspanya ve Kosta Rika ile aynı grupta yer alıyor.

MARCO REUS'UN DEV TURNUVA KABUSU



Ntvspor'da yer alan habere göre, kariyeri boyunca kritik turnuvalar öncesi sakatlıklardan kurtulamayan Reus, bu Dünya Kupası'nda da aynı kaderi paşlaşabilir. Reus, 2014 Dünya Kupası öncesi antrenmanda bileğinden sakatlanmış ve turnuvayı kaçırmıştı. İki yıl sonra ise bu kez Avrupa Şampiyonası'na kasığındaki sakatlık nedeniyle katılamadı.

Almanya'nın başarısız 2018 Dünya Kupası'nda takımındaki yerini alan Reus, Dortmund'daki bir sezonun ardından tamamen iyileşmek için bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmadı.

2022 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağıyla ilgili kesin bir açıklama yapılmayan Reus, Almanya formasıyla 48 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.