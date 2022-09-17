Montpellier - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Montpellier sahasında Strasbourg'u konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Montpellier - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Montpellier ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Montpellier - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLIER - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - Strasbourg maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

MONTPELLIER - STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Montpellier

Omlin; Sacko, Jullien, Cozza, Sakho; Chotard, Ferri; Khazri, Savanier, Nordin; Wahi

Strasbourg

Sels; Doukoure, Djiku, Perrin; Pierre-Gabriel, Aholou, Thomasson, Bellegarde, Dagba; Diallo, Ajorque