Son dakika spor haberi: Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşamayan Jason Denayer'ı kadroya almasına rağmen oynatmayacağını açıkladı.

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen ve son olarak Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'da forma giyen Belçikalı stoper Jason Denayer'a kötü haber geldi.

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Lyon'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan 27 yaşındaki futbolcuyu kadroya almasına rağmen oynatmayacağını söyledi.

2015/16 ve 2017/18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jason Denayer'ın adı yaz transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da dahil olmak üzere birçok takımla anılmıştı.

Olympique Lyon ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, herhangi bir takımla sözleşme imzalamadı.