Arsenal-PSV maçının yeni tarihi belli oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen Arsenal-PSV maçının yeni tarihi belli oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 16:10