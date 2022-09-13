Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | A Spor izle
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Tur maçlarıyla başlıyor. Serhat Ardahan Spor sahasında Kars 36 Spor'u konuk edecek. Peki; Serhat Ardahan Spor-Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2022- 12:01
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Serhat Ardahan Spor ve Kars 36 kozlarını paylaşacak.
SERHAT ARDAHAN SPOR - KARS 36 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu, A Spor'da naklen ekranlara gelecek.
Serhat Ardahan Spor - Kars 36 maçı saat 13.00'te başlayacak.