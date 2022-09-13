Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başladı. Türkiye Kupası 1. Tur müsabakasında Karabük İdmanyurdu Spor ile Bartınspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karabük İdmanyurdu Spor - Bartınspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Karabük İdmanyurdu Spor ile Bartınspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Karabük İdmanyurdu Spor ile Bartınspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABÜK İDMANYURDU SPOR - BARTINSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabük İdmanyurdu Spor - Bartınspor maçı 13 Eylül Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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