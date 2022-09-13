Son haftalarda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Cengiz Ünder, Marsilya'nın Lille'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın da yıldızları arasında yer aldı.
Cengiz Ünder Aleyna Kalaycıoğlu için paraya kıydı! 630 bin TL...
Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da sürdüren milli oyuncu Cengiz Ünder, bir süredir Aleyna Kalaycıoğlu ile birliktelik yaşıyor. 25 yaşındaki oyuncunun gizlice İstanbul'a gelerek sevgilisiyle buluştuğu ve bu yolculuğun yaklaşık 630 bin TL'ye mal olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.09.2022- 10:12 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022- 10:14
Fransa'daki gururumuz, başarısını ise iddialara göre sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile Türkiye'de kutladı.
Takvim'in haberine göre, 10 Eylül'deki maçın ardından verilen iki günlük arayı güzel sevgilisiyle değerlendirmek isteyen yıldız futbolcu, özel jete atlayıp İstanbul'a geldi.