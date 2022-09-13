Cengiz Ünder Aleyna Kalaycıoğlu için paraya kıydı! 630 bin TL...

Cengiz Ünder Aleyna Kalaycıoğlu için paraya kıydı! 630 bin TL...

Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da sürdüren milli oyuncu Cengiz Ünder, bir süredir Aleyna Kalaycıoğlu ile birliktelik yaşıyor. 25 yaşındaki oyuncunun gizlice İstanbul'a gelerek sevgilisiyle buluştuğu ve bu yolculuğun yaklaşık 630 bin TL'ye mal olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2022- 10:12 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022- 10:14