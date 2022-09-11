Lorient - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 7. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Lorient ile Nantes heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Lorient - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Lorient - Nantes karşılaşmasına dair merak edilenler...

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lorient ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lorient - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Nantes maçı 11 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

LORIENT - NANTES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient

Mvogo; Kalulu, Talbi, Laporte, Le Goff; Innocent, Abergel, Le Fee; Diarra, Moffi, Ouattara

Nantes

Lafont; Corchia, Castelletto, Girotto, Merlin; Sissoko, Chirivella; Guessand, Blas, Simon; Mohamed