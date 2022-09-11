Köln - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln ile Union Berlin Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Köln - Union Berlin maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Köln - Union Berlin karşılaşmasının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 12:30