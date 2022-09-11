Ajaccio - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 7. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ajaccio ile Nice heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Ajaccio - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Ajaccio - Nice karşılaşmasına dair merak edilenler...

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Nice karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Nice maçı 11 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

AJACCIO - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajaccio

Leroy; Youssouf, Gonzalez, Vidal, Ismael; Nouri, Mangani, Marchetti, Spadanuda; El Idrissy, Botue

Nice

Schmeichel; Todibo, Dante, Viti; Lotomba, Beka Beka, Thuram, Bard; Pepe, Delort, Laborde