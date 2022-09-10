Sampdoria 1-2 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sampdoria ile Milan karşı karşıya geldi. Milan rakibini Junior Messias ve Olivier Giroud'un kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 23:55