İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sampdoria ile Milan kozlarını paylaştı. Milano ekibi, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 6'da Junior Messias ile 67'de penaltıdan Olivier Giroud kaydetti.
Sampdoria'nın tek sayısı 57'de Filip Djuricic'^ten geldi.
Milan'da maçın 47. dakikasında çift sarıdan kırmızı kart gören Rafael Leao takımını 10 kişi bıraktı.
Milan bu sonuçla puanını 14'e çıkarıp maç fazlasıyla zirveyi Napoli ile paylaştı.
Galibiyeti bulunmayan Sampdoria ise 2 puanda kaldı.