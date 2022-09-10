Niko Kovac Max Kruse'ye acımadı! "Bizimle olmayacak"

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Max Kruse, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da teknik direktör Niko Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı. Kovac, "Max bundan sonraki süreçte bizimle olmayacak. Onunla yakalamamız gereken uyumu yakalayamadık. Şu ana kadar burada değildi, bundan sonra da olmayacak." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 21:08