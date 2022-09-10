Inter 1-0 Torino (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter evinde Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Torino'yu konuk etti. Inter rakibini 89. dakikadaki Marcelo Brozovic'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 10.09.2022- 21:08
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 89. dakikada Marcelo Brozovic kaydetti.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı. Torino'da Emirhan İlkhan ise 69. dakikada oyuna girdi.
Bu sonucun ardından Inter 12 puana yükseldi. Torino 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Inter, Udinese deplasmanına gidecek. Torino sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.