Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. hafta heyecanı açılış maçlarıyla devam ediyor. Zorlu müsabakada Werder Bremen ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 12:32