İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. The Times'in haberine göre İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitiren, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in anısına İngiltere Premier Lig'de bu hafta oynanması planlanan maçların, 1 hafta erteleceği duyuruldu. Premier Lig yönetimin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Premier Lig ve Championship maçları İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatı sebebiyle ertelendi!
Bu hafta oynanaması planlanan Premier Lig ve Championship maçları İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle oynanmayacak. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 09.09.2022- 12:53 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022- 13:44