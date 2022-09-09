İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Girona ile Valladolid 5. haftanın açılış karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. haftanın açılış maçında Girona ile Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - VALLADOID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Valladolid maçı 9 Eylül Cuma saat 22:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.