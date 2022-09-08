Flamengo 2-1 Velez Sarsfield (MAÇ SONUCU-ÖZET) Libertadores Kupası'nda Flamengo finale uzandı!
Libertadores yarı finalinde Brezilya temsilcisi Flamengo ile Arjantin ekibi Velez Sarsfield kozlarını paylaştı. Zorlu maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Flamengo oldu. Flamengo böylelikle adını finale yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 08.09.2022- 09:21
Maracana'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Flamengo, toplamda 6-1'lik skora ulaşarak finale adını yazdırdı.
Karşılaşmada Flamango'ya galibiyeti getiren goller 42'de Pedro ve 68'de Marinho'dan geldi.
Flamengo böylelikle son 4 yılda 3. kez finale adını yazdırmayı başardı.
Flamengo, finalde bir başka Brezilya ekibi Athletico Paranaense'yle karşılaşacak.