Monza 0-2 Atalanta (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Atalanta, Monza'yı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Merih Demiral mücadelede 90 dakika görev aldı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 05.09.2022- 23:04
Haftaya averajla ilk sırada başlayan Atalanta, lig sonuncusu Monza'ya konuk oldu.
Konuk ekip, Hojlund'un 57 ve Marlon'un (kendi kalesine) 65. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.
Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakikada sahada kaldı.
Puanını 13'e çıkaran lider Atalanta, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 2 puana yükseltti.
Monza ise 5. karşılaşmasından da puansız ayrıldı.