Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Montpellier sahasında Lille'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fransa Ligue 1'in 6. hafta karşılaşmasında Montpellier ile Lille kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri Jonathan David (2) ve Angel Gomes kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise Elye Wahi'den geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte Valere Germain direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Lille puanını 10'a yükseltti. Montpellier ise 2 maç sonra kaybetti ve 9 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Montpellier deplasmanda Angers'la karşılaşacak. Lille ise Marsilya'ya konuk olacak.