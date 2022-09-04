İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Hellas Verona sahasında Sampdoria'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hellas Verona - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Sampdoria maçı 4 Eylül Pazar günü saat 19:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.