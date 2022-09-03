Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A'nın 5. haftasında Lazio ile Napoli kozlarını paylaşacak. Peki, Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lazio - Napoli maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022- 14:30