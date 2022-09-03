Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Serie A'nın 5. haftasında Lazio ile Napoli kozlarını paylaşacak. Peki, Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lazio - Napoli maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022- 14:30
Serie A'nın 5. haftasında Lazio ile Napoli kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Lazio, topladığı 8 puanla 7. sırada bulunuyor. Rakibiyle aynı puana sahip Napoli ise averaj farkıyla 4. sırada yer alıyor.
LAZIO - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Lazio - Napoli maçı 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
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