Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt ile Leipzig Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Eintracht Frankfurt - Leipzig maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Eintracht Frankfurt - Leipzig karşılaşmasının detayları haberimizde...

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Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt

Trapp; Jakic, Tuta, Ndicka, Pellegrini; Rode, Sow; Lindstrom, Gotze, Kamada; Kolo

Leipzig

Gulasci; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Raum; Olmo, Nkunku; Werner