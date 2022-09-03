İskoçya Ligi'nin 6. haftasında Celtic sahasında Glasgow Rangers'ı konuk etti. Old Firm derbisini ev sahibi ekip 4-0 kazandı ve ligde 6'da 6 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.

İskoçya Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Celtic ile Glasgow Rangers kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Celtic'e galibiyeti getiren golleri Abada (2), Jota ve Turnbull kaydetti. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, süre alamadı.

Bu sonucun ardından Celtic 6'da 6 yaptı ve 18 puanla liderliğini sürdürdü. Rangers ise 5 maç sonra kaybetti ve 13 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Celtic sahasında Livingston'u konuk edecek. Rangers ise Aberdeen deplasmanında sahne alacak.