Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.
TFF binasına yapılan saldırı sonrası Bakan Kasapoğlu konuştu! "2 kişi daha gözaltına alındı"
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 02.09.2022- 16:20