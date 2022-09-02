Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.