Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Dortmund ile Hoffenheim Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Dortmund - Hoffenheim maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Dortmund - Hoffenheim karşılaşmasının detayları haberimizde...

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Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Dortmund ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dortmund - Hoffenheim maçı 2 Eylül Cuma günü saat 21.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.